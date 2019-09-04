Индия совершила прорыв в закупке российского оружия

Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиардов долларов. Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв», – передает РИА «Новости» слова Шугаева.

Он добавил, что Россия и Индия решили все вопросы по платежам в рамках военно-технического сотрудничества.

«Эта проблема престала быть в нашем военно-техническом сотрудничестве значимой», – сообщил глава ФСВТС России.

Он рассказал также, что локализация производства российских вертолетов Ка-226 в Индии может достигнуть порядка 80%.

«На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран», – сказал Шугаев.

«Речь идет о локализации производства весьма высокого уровня. В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%», – добавил глава ФСВТС.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что санкции не помешают участию России в индийских оружейных тендерах. В июне стали известны сроки начала поставок систем С-400 в Индию.

Напомним, 28 августа в ФСВТС сообщили, что Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку систем С-400.

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