Индия заплатила России аванс за ЗРК С-400

Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку систем С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», – передает РИА «Новости» сообщение ФСВТС России в ходе авиасалона МАКС-2019.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что санкции не помешают участию России в индийских оружейных тендерах. В июне стали известны сроки начала поставок систем С-400 в Индию.

Напомним, в июле помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД