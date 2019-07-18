В Пентагоне не смогли гарантировать санкции против Индии за покупку С-400

Помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы предупреждаем о последствиях в случае закупки [систем], которые могут представлять угрозу безопасности наших высокотехнологичных самолетов. Мы постоянны в нашем подходе», – приводит ТАСС ответ Трахтенберга на вопрос о том, намерены ли США вводить против Индии санкции за покупку у России ЗРС С-400.

В то же время помощник заместителя главы Пентагона заверил, что «партнерство США с Индией остается крепким, Соединенные Штаты продолжат его развивать».

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что санкции не помешает участию России в индийских оружейных тендерах. В июне стали известны сроки начала поставок систем С-400 в Индию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об огромных потерях США в войне с С-400.

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