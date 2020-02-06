Вашингтон заявил о росте напряженности между «российскими ЧВК» и военными США в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил об участившихся инцидентах с участием американских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний (ЧВК), которые он называет российскими.

По версии Wall Street Journal, речь идет о случаях «напряженного противостояния» между сторонами. «Это происходит не каждый день, однако частота увеличилась, и это вызывает опасения», – заявил Джеффри, передает ТАСС.

Газета отмечает, что ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены машины военных США, заблокировавшие дорогу в Сирии для «гражданских автомобилей». В них, по версии издания, якобы находились сотрудники «российских ЧВК».

По данным издания, такие ситуации происходят все чаще. Американские солдаты заверяют, что конфронтации на дорогах между ними и сотрудниками ЧВК происходят ежедневно или даже иногда несколько раз за день. По версии военнослужащих, российская сторона «наблюдает и оценивает реакцию США».

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными, но позже эти данные опровергли.

Летом 2019 года президент Владимир Путин заявил, что сотрудники ЧВК, в том числе в Сирии, не являются представителями российского государства.

Перед этим в Кремле заявили, что по закону таких организаций в стране нет.

При этом в 2018 году деятельность ЧВК пытались легализовать и урегулировать, но правительство тогда отказалось поддерживать законопроект на этот счет.

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