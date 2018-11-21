Песков объяснил слова Путина о ЧВК «Вагнер»

Президент Владимир Путин не смог прокомментировать деятельность частных военных компаний (ЧВК) в России, так как по закону таких организаций в стране нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что ЧВК в России «по законодательству не существует», передает РИА «Новости».

«Все говорят о некой ЧВК некоего «Вагнера», но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?», – добавил пресс-секретарь главы государства.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина спросили, как он относится к деятельность так называемых ЧВК; президент заявил, что если компания «Вагнер» нарушает что-либо, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку этому; если же нет, то организация вправе работать в любой точке планеты.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что ведомству ничего не известно о противоправных действиях так называемой ЧВК «Вагнер».