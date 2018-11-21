Путин ответил на вопрос о «своем поваре Пригожине» и ЧВК Вагнера

Президент Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, можно ли называть бизнесмена Евгения Пригожина «его поваром», и о том, как он относится к деятельности ЧВК «Вагнера».

Журналист «Новой газеты» спросил о ЧВК «Вагнера» в контексте гибели съемочной группы в ЦАР. Он указал, что организацией руководит якобы «повар Путина Евгений Пригожин».

«Все мои повара – сотрудники моей военной охраны. Других поваров у мен нет. Не хочу больше к этому возвращаться. Питание никому, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем», – подчеркнул Путин.

Говоря о ЧВК «Вагнера», Путин заметил, что все должно быть в рамках закона. По его словам, нужно, чтобы генпрокуратура дала правовую оценку деятельности ЧВК «Вагнера».

«Если они не нарушают российского закона, то имеют право продавливать свои интересы в любой точке планеты», – заявил глава государства.

Он назвал гибель журналистов трагедией и принес соболезнованиям всем родным погибших и журналистам «Новой газеты», автором которой являлся Орхан Джемаль.

«Много трагедий с журналистами. В том числе нельзя забывать о тех, кто погиб на Украине. Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в ЦАР без уведомления местных властей. Как туристы, практически. И, по имеющимся данным, покушение совершили местные группировки. Достоверных данных пока, к сожалению, нет. По дипломатическим каналам расследование держим на контроле», – отметил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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