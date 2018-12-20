Генпрокуратура дала оценку действиям ЧВК «Вагнер»

Генпрокуратуре ничего не известно о противоправных действиях так называемой ЧВК «Вагнер»; с просьбой проверить деятельность этой организации никто не обращался, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной заявил, что Генпрокуратуре «не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны представителей так называемой ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».

При этом не поступало и официальных обращений с просьбой проверить деятельность подобных структур, но если они поступят, то Генпрокуратура рассмотрит их «по установленной процедуре в строгом соответствии с законом».

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что оценку деятельности ЧВК «Вагнер», если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура.