Путин высказался о российских «частниках» в Сирии

Члены частных военных компаний не являются участниками военных действий, в том числе в Сирии, они не являются представителями России, заявил российский президент Владимир Путин после прямой линии.

У него спросили, почему Россия не присваивает статус участника военных действий тем, кто находится в Сирии как наемное лицо ЧВК, передает ТАСС.

«Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, то это не российское государство, они не являются участниками боевых действий», – ответил Путин.

На ежегодной пресс-конференции в декабре Путина также спросили, как он относится к деятельности так называемых частных военных компаний (ЧВК). Президент заявил, что если ЧВК «Вагнер» нарушает что-либо, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку этому. Если нарушения нет, то, по его словам, она имеет право работать в любой точке планеты.

Позже в Кремле заявили, что по закону таких организаций в стране нет.

Добавим, что в прошлом году деятельность ЧВК пытались легализовать и урегулировать, но правительство тогда отказалось поддерживать законопроект на этот счет.