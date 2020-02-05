В Госдуме объяснили порядок внесения правок в преамбулу Конституции

В преамбулу Конституции изменения можно вносить по процедуре, аналогичной с изменениями в третью-восьмую главы, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Законом процедура изменения преамбулы никак не регулируется, а поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, который предусмотрен для принятия федерального конституционного закон. Они вступят в силу после одобрения со стороны двух третей регионов, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее рабочая группа решила рассмотреть в том числе поправки к преамбуле Конституции. Обсуждается, в частности, предложение добавить в нее упоминание Бога, а также слово «русские».