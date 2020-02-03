В преамбулу Конституции предложено добавить слово «русские»

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил внести в преамбулу к Конституции слово «русские». Письмо с этим предложением направлено в рабочую группу по подготовке предложений о поправке к Конституции.

«Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», – передает «Интерфакс» текст письма Затулина.

Напомним, рабочая группа решила рассмотреть в том числе поправки в преамбуле Конституции. Так, патриарх Кирилл предложил добавить в нее упоминание Бога, дискуссия на этот счет сейчас активно ведется в российском обществе.