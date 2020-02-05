Названа дата закрытия чартерного авиасообщения с Китаем

Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем закроют с 14 февраля, говорится в телеграмме, направленной российским авиакомпаниям руководителем Росавиации Александром Нерадько.

«В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 3 февраля 2020 года информирую, что с 14 февраля 2020 года с 00.00 по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории РФ на территорию Китайской Народной Республики и в обратном направлении», – передает ТАСС текст телеграммы.

В сообщении говорится, что авиакомпании должны проинформировать о запрете граждан России и КНР.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что российское правительство изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса.

До этого ряд авиакомпаний приняли решение остановить полеты в Китай и Гонконг – в частности, S7 и «Уральские авиалинии».

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