Российским авиакомпаниям могут компенсировать ограничение полетов в Китай

Российское правительство изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Конечно, компенсации из бюджета», – сказал Дитрих, отвечая на вопрос, поднимается ли вопрос о компенсациях авиакомпаниям за ограничение авиасообщения с Китаем.

Министр отметил, что соответствующие расчеты прямых убытков, документы направлены в Минфин, который рассмотрит их 6 февраля, передает РИА «Новости»

В то же время Дитрих заяви, что правительство не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса. «Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в «Шереметьево» принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, – эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора», – добавил глава Минтранса.

Дитрих также сообщил, что «Аэрофлот» и РЖД бесплатно отвезут пассажиров, вынужденно прибывших из Китая в Шереметьево.

«Мы договорились и с РЖД, и с «Аэрофлотом», что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в Шереметьево, «Аэрофлот» и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур бесплатно. По тем билетам, которые у них были», – сказал Дитрих.,

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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