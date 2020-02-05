На Украине решили дать отсрочку 18-летним призывникам

На срочную службу в ВС Украины снова забирают с 18 лет, однако в рамках весеннего призыва 18- и 19-летние молодые люди смогут получить отсрочку от воинской службы, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Если призывники этой возрастной категории (18 и 19 лет) изъявят желание пройти воинскую службу, они будут приняты в ряды ВСУ исключительно по их письменному согласию», – отметил глава военного ведомства в Facebook.

При этом юноши, не достигшие 20 лет, имеют право на отсрочку, предусмотренную законом Украины «О военной обязанности и воинской службе».

Загороднюк добавил, что на период проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

На данный момент на Украине на срочную военную службу призывают граждан 20-27 лет, но в октябре 2019 года там предложили вернуть призыв на срочную службу с 18 лет. В середине января президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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