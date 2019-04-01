На Украине стартовал весенний призыв на службу

На Украине 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную военную службу, планируется, что в ходе него украинскую армию пополнят почти 19 тыс. призывников.

О старте призыва говорится в указе президента Украины от 30 января. Набирать военных будут до июня, передает ТАСС.

На службу будут призываться граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Из общего числа призывников в ВС направят 9 тыс. человек, в государственную службу транспорта – 600 человек, в погранслужбу Украины – 4 тыс. человек, а в национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. В Генштабе сообщили, что в весенний призыв 2019 года на службу в Вооруженные силы России призовут 135 тыс. человек.