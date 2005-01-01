Генштаб назвал число новобранцев в весенний призыв

В весенний призыв 2019 года на службу в Вооруженные силы России призовут 135 тыс. человек, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Призывная кампания начнется с 1 апреля и будет проходить в 83 субъектах страны, передает ТАСС.

В соответствии с законодательством не подлежат призыву жители Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также, как сказал Бурдинский, в 24 муниципалитетах Якутии, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев и Чукотского автономного округа граждане призываются на службу лишь один раз в году – с 1 мая по 15 июля.

Представитель Генштаба напомнил, что призывники должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от регистрации. Бурдинский отметил, что это особенно актуально для иногородних жителей, которые учатся в университетах, но не имеют регистрации, так как им теперь не нужно будет возвращаться в свой регион, чтобы предоставить справку об обучении и получить законную отсрочку от службы.

Напомним, осенью 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тыс. россиян.