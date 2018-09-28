Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года 132,5 тыс. граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 132 500 человек», - говорится в указе.

Там же предписывается «осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

Напомним, в марте 2018 года указом Владимира Путина на военную службу были призваны 128 тыс. человек.