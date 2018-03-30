Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2017 года россиян на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 г. призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет... в количестве 128 тыс. человек», – сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ также предписывает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.

В 2017 году в ходе весенней призывной компании, завершившейся 15 июля, для прохождения срочной службы в ВС России, воинские формирования и другие войска были призваны 142 тысяч человек. Во время осеннего призыва служить отправились 134 тыс. человек.