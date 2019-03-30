Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», – говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что в 24 муниципалитетах Якутии, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев и Чукотского автономного округа граждане призываются на службу лишь один раз в году – с 1 мая по 15 июля.