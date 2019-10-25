На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск Украины предложило вернуть призыв на срочную службу с 18 лет, об этом сообщил начальник отделения комплектования управления подполковник Николай Качаненко.

Качаненко отметил различия в вопросе призыва в ряды ВСУ между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским указом о призыве. Так, согласно первому документу, призыву на срочную службу подлежат граждане с 18 до 27 лет, а по последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет, передает УНИАН.

«Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни – кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную», – пояснил подполковник. Он сообщил, что соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента и получила поддержку со стороны Генштаба ВСУ.

Качаненко также предложил увеличить суммы штрафов относительно неявки по повестке.

«Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не «лишение свободы», а лишь «ограничение». Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии», – пояснил он.

Сейчас на срочную военную службу на Украине призывают граждан 20-27 лет.