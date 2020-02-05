Избивший пасынка в Москве мужчина признался в насилии над детьми

Столичные следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, избивавшего ребенка жены. В ходе допроса отчим подтвердил применение насилия к малолетним, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что «в ходе допроса мужчина сообщил о применении им недозволенных методов воспитания и подтвердил факт применения насилия в отношении малолетних детей».

Теперь «следствие Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу».

Также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Сети появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка. Также он замахивается на мальчика и бьет его по лицу, отчего ребенок падает на пол.

Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, однако отчима, по их словам, быстро отпустили.

Отмечалось, что следователи проверят условия жизни и проживания малолетних в семье и разберутся во всех обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка ситуацию и причинение вреда его здоровью.

Кроме того, по поручению центрального аппарата СК будет дана и правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики, которые отвечали за контроль условий жизни и воспитания детей в этой семье, начата проверка на предмет наличия халатности.

Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Жена подозреваемого в насилии над детьми мужчины рассказала, что раньше не замечала агрессивного поведения супруга.