Москвичей ожидают переменная облачность, небольшой снег, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 3–5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице, в связи с чем 5 февраля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться пределах минус трех-восьми градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.