Никиту Белых уволили из библиотеки колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий срок за взяточничество, уволен из библиотеки колонии в Рязанской области, сообщила представитель регионального управления ФСИН.

«С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе № 1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания», – сказала представитель ведомства РИА «Новости».

Она добавила, что на новую работу экс-губернатор не жалуется и выполняет все требования, оплата у Белых сдельная. Он работает в швейном цеху, который выполняет заказы на пошив разных изделий.

«В настоящий момент, например, у них один из заказов – пошив игрушек», – сказала представитель УФСИН.

В библиотеке колонии Белых работал с июля 2018 года.

В мае 2018 года Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок для Никиты Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.