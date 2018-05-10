Суд вынес решение по приговору Белых

Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.

«Приговор суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», – говорится в решении суда, после которого приговор вступил в законную силу.

Тем же решением суд снял с Белых ограничение в занятии должностей в сфере образования в течение трех лет после выхода на свободу, передает ТАСС.

1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.

Жена бывшего губернатора Екатерина Белых выражала мнение, что ее мужу – больному человеку – будет сложно дожить до выхода на свободу и приговор для него «подобен смерти».