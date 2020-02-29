Итальянский политик извинился за слова о китайцах и мышах

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя принес извинения за свои слова о низком уровне гигиены в Китае и слова о китайцах, употребляющих мышей, пишут СМИ.

Дзайя в эфире местного ТВ сравнил пищевые предпочтения итальянцев и китайцев, и заявил, что «Китай заплатил большую цену в этой эпидемии, потому что мы все видели, как они едят живых мышей или что-то в этом роде», передает РИА «Новости».

По его мнению, малое число заражения коронавирусом в Венето объяснимо гигиеной и культурным уровнем местных жителей.

Посольство Китая в Италии заявило, что политик оклеветал китайский народ в тот момент, когда обе страны «находятся плечом к плечу в борьбе с эпидемией». В дипмиссии выразили уверенность, что его слова не отражают общего мнения итальянцев.

Лука Дзайя позже принес извинения за свои слова. «Я прошу прощения, если я задел чьи-то чувства», – сказал глава региона.

Напомним, Минздрав России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».

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