Под Астраханью упал вертолет

В Астраханской области рухнул вертолет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что падение произошло в Наримановском районе.

Сколько человек было на борту, и какая модель вертолета, не сообщается.

В начале февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира. При крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.