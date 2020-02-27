Профессиональный футболист заболел коронавирусом в Италии

Коронавирусом нового типа (Covid-19) в Италии заболел профессиональный футболист, сообщает издание La Nazione.

Речь идет о 22-летнем игроке одного из клубов Серии С, третьего по силе дивизиона в Италии. Имя футболиста не указывается, известно лишь, что он из провинции Сиена. В прошлое воскресенье он не смог сыграть в матче чемпионата из-за недомогания. Анализы дали положительный результат на коронавирус, передает «Интерфакс».

Напомним, МИД России рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения в этих странах коронавируса.

Отметим, что в Италии сейчас находятся около 7 тыс. российских организованных туристов.

Накануне сообщалось, что в Италии от коронавируса умерли 11 человек.