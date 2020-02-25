Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни, сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что 25 февраля в Москве на 96-м году жизни «после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», передает ТАСС.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

В ноябре 2014 года Язова, который отмечал 90-летие, поздравили президент Владимир Путин, который вручил ему орден Александра Невского и именные часы, а также министр обороны Сергей Шойгу, подаривший Язову саблю и копию его личного дела.