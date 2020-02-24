Посол Китая сообщил о разработанной эффективной вакцине от коронавируса

Китайские ученые разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», – заявил посол, передает «Интерфакс».

Он также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

«Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%», – добавил дипломат.

Посол отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что «хозяином» заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

В начале февраля СМИ со ссылкой на китайских специалистов сообщили, что испытания вакцины против пневмонии, вызванной новым коронавирусом, на животных закончатся к апрелю. В то же время глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года.

Также сообщалось, что китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

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