Дана оценка успехам России в создании «оружия будущего»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о российском «оружии будущего».

Политолог считает, что Россия опережает конкурентов в разработке «оружия будущего», передает РИА «Новости».

«Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах «Авангард» и «Кинжал», а лазерные – это «Пересвет». Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно «Пересвета» – он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном», – приводит слова Кошкина портал Nation News.

По словам эксперта, отечественные разработки играют особо важную роль на фоне попыток США милитаризировать космос.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества, заявил, что российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами. «При этом по ряду перспективных образцов – а это фактически оружие будущего – мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», – отметил Путин.

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