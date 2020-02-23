Сандерс выступил за активную военную поддержку Тайваня со стороны США

Американский сенатор Берни Сандерс выразил мнение, что ВС США должны будут отреагировать, если Китай решит использовать военную силу против провинции Тайвань.

Сандерс выразил мнение, что существуют ситуации, при которых военные действия со стороны Вашингтона абсолютно оправданы. «Безусловно, [к таким случаям относятся] угрозы американскому народу. Угрозы нашим союзникам. Я верю в НАТО. Я считаю, что Соединенные Штаты, при прочих равных, должны работать с другими государствами в рамках союзов, а не делать это (отправлять свои войска) в одиночку», – цитирует сенатора ТАСС.

На вопрос о том, необходимо ли военное реагирование со стороны США, если Китай предпримет военные действия против Тайваня, Сандерс сказал: «Это и есть [тот случай]».

«Я думаю, мы должны дать понять государствам во всем мире, что мы совершенно не собираемся бездействовать и позволять проводить вторжения», – заявил Сандерс в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, по словам Сандреса, в случае победы на выборах он готов контактировать с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я не считаю чем-то зазорным встречаться с теми, кто к нам враждебно относится. Я думаю, к сожалению, [президент США Дональд] Трамп пошел на эту встречу неподготовленным (речь идет об американо-северокорейском саммите в Ханое в феврале прошлого года). Я думаю, что была возможность пофотографироваться, но не было дипломатической работы, необходимой для успеха. Но я не против того, чтобы встречаться с противниками [США] по всему миру», – заключил сенатор.

Напомним, 9 февраля тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты.

В конце прошлого года Китай выразил крайнее недовольство в связи с тем, что США включили в проект оборонного бюджета на 2020 год пункт о военном сотрудничестве с Тайванем.