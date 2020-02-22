Скабеева оценила слова Кравчука о причинах «скотства» в Новых Санжарах

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявления первого президента Украины Леонида Кравчука и действующего главы украинского государства Владимира Зеленского по поводу беспорядков в Новых Санжарах, где жители выступали против возвращения на родину эвакуированных из Китая украинцев.

«Первый президент Украины Кравчук, конечно, самый затейливый толкователь украинских событий. В скотском поведении жителей Новых Санжар виноваты, по его мнению, глобальные проблемы миропорядка: войны, убийства и – внезапно – однополые браки. Хоть не рука Кремля, и на том «спасибо»!» – написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала комментарий Кравчука программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен…» – сказал Кравчук.

«Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям», – добавил первый президент Украины.

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Также Скабеева обратила внимание на обращение Зеленского к украинскому народу, в котором действующий президент Украины заявил, что массовые беспорядки якобы были организованы «известными миру вирусологами в спортивных костюмах». Он сравнил Украину со средневековой Европой и пообещал, что ситуация будет расследована, а виновные понесут наказание.

«И это, конечно, правильно: нужно расследовать!! Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?! Но во всех зверствах как известно обвинили самих жертв преступлений. А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. И так каждый раз...» – подчеркнула Скабеева.

Напомним, в четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел.

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