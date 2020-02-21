Зеленский пообещал наказать виновных в нагнетании паники на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо наказать лиц, виновных в нагнетании ситуации с эвакуированными из Китая украинцами.

Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, поприветствовал сограждан, которые прибыли на родину. «Мы рады, что вы дома», – сказал президент.

Далее глава государства отметил, что понимает обеспокоенность украинцев в связи с эвакуацией людей, прибывших из охваченного коронавирусом Китая. Вместе с тем он отметил, что панику нагнетали сознательно.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность», – добавил Зеленский.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.