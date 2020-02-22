Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты против рынка земли и размещения эвакуированных из Китая украинцев связаны между собой.

Он заявил, что организаторы беспорядков из-за коронавируса были сняты на камеры. По словам Зеленского, «это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах». Он заявил, что прежде эти люди «были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», передает RT.

Напомним, Зеленский заявил, что необходимо наказать лиц, виновных в нагнетании ситуации с эвакуированными из Китая украинцами.

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