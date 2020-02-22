На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

Украинские СМИ рассказали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Таким оружием, как считает автор статьи, опубликованной изданием «Цензор.НЕТ», является реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Первая партия «Ольхи» уже поставлена в ВСУ, пишет издание.

«Это страшное оружие, которое на дальности в 70 км доставляет мощную осколочно-фугасную боевую часть в 250 кг с точностью плюс-минус 20 метров. В одном залпе одной установки «Смерч» 12 таких ракет. Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», – утверждает автор статьи.

На Украине регулярно выступают с заявлениями об оружии, которое может угрожать России. Так, в октябре прошлого года директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал виды украинского оружия, которые, по его мнению, способны «дать мощный отпор» российским войскам.

Зачастую утверждения украинской стороны о «новом, точном и очень мощном» оружии на деле не подтверждаются. Так, газета ВЗГЛЯД подробно писала о ракете «Ольха» – аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч», – отмечая, что украинская ракета обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.

Также газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.