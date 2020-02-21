Дерматолог рассказала, о чем могут свидетельствовать пятна на коже

Пятна могут оказаться как опухолями, так и свидетельствовать о раке кожи, но есть также и неопасные разновидности, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Благодаря приложению для смартфона 68-летний австралиец выявил у себя рак кожи, проявившийся в виде красных пятен на голове. По совету программы для самодиагностики мужчина сразу же обратился к дерматологу, который подтвердил наличие болезни на ранних стадиях. После врачи успешно прооперировали пациента.

«Пятна на коже могут оказаться пигментными, малиновыми, доброкачественной (кератома) или злокачественной (меланома) опухолями, базалиомой (одна из разновидностей рака кожи) и так далее. Причем они могут появиться как на голове, так и на любых других частях тела», – рассказывает Егорова.

Дерматолог пояснила, что иногда люди принимают пигментные пятна за меланому и начинают преждевременно паниковать. В таких случаях как раз могут помочь приложения для самодиагностики, но они ни в коем случае не заменяют прием у специалиста. Подобные программы способны лишь успокоить человека либо побудить его обратиться к врачу.

«Сейчас действительно есть приложения, которые определяют степень малигнизации (озлокачествления), проводят своего рода гипердиагностику. Я не против, чтобы пациенты использовали такие приложения, потому что благодаря им люди начнут чаще обращать внимание на свои новообразования. То есть они будут внимательнее относиться к тому, что выскочило у них на теле», – говорит Егорова.

Также дерматолог рассказывает, что если какое-то пятно на теле начало покалывать или чесаться, резко увеличилось в размере, изменило цвет, форму, консистенцию или есть какие-то выделения – все это повод обратиться к врачу. Даже если в данном случае приложение сообщает, что все в порядке, нужно помнить, что программа может дать сбой, поэтому при любом беспокойстве следует показаться специалисту.

Это не первый случай, когда приложение для самодиагностики помогает определить злокачественное образование на коже. Так в 2018 году 31-летний британец сфотографировал родинку на руке и поместил ее в программу, которая так же выявила рак кожи и порекомендовала немедленно обратиться к врачу.

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