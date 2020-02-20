Шмаков: Профсоюзы поддержат поправки в Конституцию по социальному партнерству

Развитие государства и экономики возможны только при согласовании интересов трех сторон – работодателей, правительства и профсоюзов. Об этом заявил глава ФНПР Михаил Шмаков, комментируя предложение закрепить в Основном законе обязанность правительства обеспечивать реализацию принципов социального партнерства.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Михаил Шмаков в четверг заявил, что считает очень важным, чтобы в Конституции упоминались принципы социального партнерства.

«Социальный мир, развитие государства и экономики возможны только при согласовании интересов различных сторон – работодателей, правительства и представителей наемных работников, профсоюзов. Собственно, на этом принципе и построена работа российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», – сказал он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса России Наталья Агапова, которая тоже входит в рабочую группу, предложила внести в Конституцию поправку по социальному партнерству в регулировании трудовых отношениях.

«Было много предложений по социально-экономическим вопросам. Все внебюджетники добиваются повышения зарплаты и определенного уровня ее индексации через коллективные переговоры. Мы просим внести в статью 114 Конституции поправку о том, что правительство содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений», – говорила Агапова.

Предложение по этому поводу высказано Натальей Агаповой от имени представителей профсоюзов и, естественно, ФНПР его поддерживает, напомнил Шмаков. «Знаю, что его поддерживают и работодатели, и уверен, поддержит и правительство. Оно должно быть закреплено именно в Конституции как одна из задач правительства, наряду с другими важными задачами», считает председатель Федерации.

«Институту социального партнерства в России уже около 25 лет, тем не менее, он порой дает пробуксовку, особенно в регионах. Если этот институт будет упоминаться в Конституции, никто не сможет отодвигать на задний план, игнорировать работу трехсторонних комиссий. В первую очередь, речь о представителях государственной власти различного уровня», – подчеркнул Шмаков.

Кроме того, Шмаков назвал разумной инициативу Центризбиркома России создать дополнительные участки для голосования на рабочих местах в день голосования. «Центризбирком обладает высоким профессионализмом в проведении голосований. Там способны организовать все на высоком уровне. Если будут работать дополнительные участки на рабочих местах, процесс голосования по поправкам в Конституцию будет еще более массовым», – заключил Шмаков. «Мы призвали всех членов профсоюзов принять активное участие во всенародном голосовании», – добавил председатель Федерации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава призвал обеспечить прямое участие россиян в решении о поправках к Основному закону страны.