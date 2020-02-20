Путин назвал главный критерий при отборе кандидатов на посты министров

Президент России Владимир Путин назвал главный критерий при отборе кандидатов на посты нового кабинета министров.

Глава государства признался, что при формировании нового кабинета министров он прислушивался к мнению премьер-министра Михаила Мишустина, причем известность кандидатов была отнюдь не главным критерием при их одобрении.

«Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности», – рассказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди [новые российские министры] как раз известны как хорошие специалисты», – отметил Путин.

«И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его [Мишустина] мнение, именно на его, были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован», – подчеркнул президент.

Он пояснил: «Я с ним [Мишустиным] согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат».

«Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что прежний состав правительства «действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов». «Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа», – сказал президент. Затем, по его словам, нужно было отработать инструменты, с помощью которых можно было бы рассчитывать на то, что национальные цели будут достигнуты. «Это правительство тоже сделало», – констатировал он.

«Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития, – подчеркнул глава государства, говоря о причинах смены кабинета министров. – Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там». При этом он обратил внимание на то, что «в значительной степени костяк остался».

Путин подчеркнул, что в переходе чиновников Кремля в правительство и в предложении ряду бывших членов кабинета министров должностей в администрации президента «нет ничего необычного и ничего неожиданного».

«У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно», – сказал Путин. «Ну если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», – пояснил глава государства логику такого управленческого решения.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а днем позднее назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина. 21 января был объявлен состав нового правительства под председательством Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.

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