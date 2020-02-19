Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» за вопрос об уклонении от повестки в армию

Летом 2019 года у президента Украины Владимира Зеленского произошел конфликт с майором из оперативного управления штаба командования сухопутных войск ВСУ Романом Ковалевым, который задал вопрос об игнорировании украинским лидером повесток в армию.

Во время мероприятия, посвященного памяти погибших в Иловайском котле украинских солдат, Ковалев спросил у Зеленского, правда ли он проигнорировал четыре повестки в армию. В ответ президент Украины назвал майора «треплом», сообщает портал «Факты».

Портал отмечает, что майора Романа Ковалева руководство армии якобы преследует за критику президента Украины.

Хотя конфликт произошел в прошлом году, видео, на котором зафиксирована перебранка, было опубликовано только сейчас.

Напомним, еще во время предвыборной кампании депутаты Верховной рады призвали министерство обороны страны разъяснить, по какой причине Зеленский не проходил службу в вооруженных силах.