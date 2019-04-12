От минобороны Украины потребовали объяснить неявку Зеленского на военную службу

Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол призвала министерство обороны страны разъяснить, по какой причине кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не проходил службу в вооруженных силах.

«Обращаюсь с депутатским запросом об отказе Владимира Зеленского от воинской службы», – приводит ее слова ТАСС.

Черновол полагает, что это можно расценивать как дезертирство.

В министерстве обороны Украины пообещали ответить во второй половине дня.

Ранее бывший командир 43-го батальона территориальной обороны «Патриот» Сергей Мацейко сообщал изданию «Украинская правда», что в 2014 году Зеленскому была отправлена повестка о мобилизации в армию, но тот в военкомат не явился. Уточнялось, что документ доставили по месту прописки матери артиста в Кривом Роге.

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Зеленский подтверждал, что в марте 2014 года повестку действительно приносили, но он ждал, чтобы ее доставили по его месту прописки в Киеве. «Мама ребятам из военкомата объяснила, они сказали: «Хорошо». Так что ждем: надо, значит надо! Я военнообязанный. Если нужно – пойду воевать», – говорил тогда Зеленский.

Напомним, второй тур выборов на Украине намечен на 21 апреля. Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к проведению дебатов, однако до сих пор не пришли к согласию по вопросу места и времени их проведения. По данным соцопросов, 61% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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