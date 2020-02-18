Киев заявил о подготовке Россией «наступления» на Украину

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы готовится к наступлению на Украину.

«К 2022-2023 годам (российские) ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации», – сказал Скибицкий, передает РИА «Новости».

В минобороны Украины утверждают, что Россия совершенствует наступательное вооружение и якобы втрое нарастила военный потенциал у границы.

Скибицкий добавил, что российские ракеты «Сармат» представляют угрозу для Украины и для всех европейских стран.

Дальность «Сармата» достигает 18 тыс. километров, первые ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

В марте 2019 года в украинском МИД также заявили, что Россия готовит нападение на Украину с моря, а керченский инцидент в ноябре 2018 года якобы был предпосылкой.

В феврале 2020 года президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать американским компаниям земли на восточной границе страны для «защиты от России».