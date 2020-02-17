МИД счел взрывоопасной ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, Запад применяет там «геополитическую инженерию», заявил замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки действительно остается, прямо скажем, взрывоопасной. Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира», – заявил Моргулов на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что среди таких последствий – расползание радикальной идеологии, иностранных террористов и боевиков, рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц, незаконный оборот оружия и торговля людьми.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США. Глава МИД России Сергей Лавров также раскритиковал «сделку века».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций России на Ближнем Востоке.