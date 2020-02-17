Лавров подверг критике «стиль» США в «сделке века»

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

Он заявил, что США «в своем стиле» захотели «одним махом» разобраться с «одним из самых застаревших конфликтов современности», проигнорировав «общепризнанную международно-правовую базу», в том числе резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу.

США предлагают решить проблемы за счет односторонних уступок в пользу Израиля, сказал он, отметив, что предложение «категорически отвергают палестинцы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Stampa.

Лавров заявил, что для урегулирования конфликта нужны «подлинные усилия самих палестинцев и израильтян» и «максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса», например, со стороны «квартета» международных посредников, который является «единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса».

Кроме того, министр сообщил, что в марте в Москве состоится очередное заседание большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. Он заявил, что Россия готова оказывать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции «сделано в Италии» к производственной кооперации по принципу «сделано с Италией» с акцентом на локализацию производства на российской территории.

Предполагалось, что интервью Лаврова итальянской газете появится во вторник, когда начнутся российско-итальянские переговоры в формате «2+2». Однако издание решило выпустить интервью на день раньше. 18 февраля газета не выйдет из-за забастовки сотрудников, пишет «Российская газета».

Министры иностранных дел и обороны России и Италии обсудят стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Напомним, США представили план палестино-израильского урегулирования 28 января.

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