Многодетную семью обвинили в желании «нажиться» на иске к школе

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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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США отправили России африканское предупреждение

Американских солдат из Африки могут перебросить на нацеленные против России маневры в Восточной ЕвропеФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки – вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты. Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
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Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чем ближе День Победы, тем таких манипуляций будет больше и больше. «Им» и этот день, и то, что он нас объединяет, страшнее коронавируса. Крепитесь, будут бить все сильнее. Подробности...
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Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Подробности...
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              Многодетную семью обвинили в желании «нажиться» на иске к школе

              17 февраля 2020, 09:23

              Текст: Ольга Никитина

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              Многодетную мать Жанну Рустамову обвинили в «выколачивании денег» и желании поправить материальное положение с помощью иска в адрес школы в Пермском крае, поданного после того, как ее восьмилетняя дочь сломала ключицу на физкультуре.

              На прошлой неделе Добрянский районный суд Пермского края признал законными требования Рустамовой о выплате материальной компенсации от школы, в которой ее дочь, нуждающаяся теперь в реабилитационных процедурах, получила травму.

              Как сообщает телеканал «Царьград», инцидент произошел 23 января 2019 года, когда учеников четвертого класса повели кататься на лыжах. Школьники разбились на группы, чтобы скатываться со 150-метрового склона по несколько человек одновременно, что запрещается правилами техники безопасности.

              Один из мальчиков в шутку решил перерезать путь трем девочкам, которые мчались со склона, но у него сломалось крепление на лыже, и он упал. В итоге Диана, которая ехала в центре вместе с подругами, не успела отскочить, в отличие от других девочек.

              «Мне позвонили из школы и говорят: приходите, у нас тут с Дианой маленькое ЧП приключилось. Но у меня сердце, как говорится, екнуло – если бы «маленькое», никто бы не стал звонить», – рассказала Рустамова.

              Она рассказала, что увидела дочь в холле школы, девочка плакала, а одна рука у нее безжизненно свисала до самого колена. Поставленный диагноз – «закрытый перелом правой ключицы средней трети со смещением».

              Сначала девочке поставили специальные крепления, так называемые «кольца Дельбе», чтобы перелом мог нормально срастись. Но через некоторое время медики констатировали, что перелом все-таки сросся неправильно, рука укоротилась почти на полтора сантиметра. Дальше семье предложили два варианта – либо заново ломать под наркозом, но девочке с шансом 50/50 грозила инвалидность, поскольку оказался задет нерв, либо исправлять с помощью массажей и плавания. Остановились на втором варианте.

              При этом ближайший бассейн есть только в районном центре, стоимость проезда на такси составляла 1 тыс. рублей, а на массаж ездить еще дальше, его могут сделать только в Перми.

              Несмотря на то что к маю прошлого года лечение было прекращено, и она как бы официально считалась выздоровевшей, движения руки все равно, утверждает Жанна, по-прежнему ограничены.

              «Мы не бедняки, муж работает, и я тоже, хоть и пришлось уходить на длительный больничный, да ведь все равно – это большие затраты. Поэтому мы решили обратиться в суд с иском к учебному заведению, поскольку оно должно нести ответственность за нарушения, вследствие которых пострадал ребенок», – рассказала Рустамова, уточнив, что сумма иска составила 500 тыс. рублей, но суд снизил ее до 100 тыс. рублей.

              «Да, ребенок получил травму, были нарушены требования безопасности со стороны учительницы. Но я не считаю, что реально был нанесен такой ущерб здоровью ученицы, как утверждается. Ничего особого такого и не было», – заявляет директор школы Владимир Паршаков.

              Уточняется, что учитель физкультуры уволилась.

              Девочка, по словам директора, не была физически неполноценной. «Просто у этой семьи сложное материальное положение, так что можно расценивать исковые требования как определенного рода мошенничество, выбить из школы деньги», – считает он.

              Между тем, отмечает «Царьград», Рустамовых дважды, в 2017-м и 2018-м, признавали «Лучшей многодетной семьей Добрянского района».

              «Дело в том, что в школе реально бардак происходит, у нас недавно и сын ногу поломал – и тоже на лыжах, потому что сейчас школьной спортивной секцией руководит дворник, и никакие правила безопасности не соблюдаются вовсе! Я считаю, там надо наводить порядок, вот и все», – заключила Жанна.


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