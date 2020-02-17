Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Администрация провинции Хубэй из-за распространения коронавируса Covid-19 запретила всем жителям региона выходить из домов.

Тех, кто нарушит запрет на выход на улицу, могут задержать на срок до десяти суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

Кроме того, власти запретили движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. За нарушение этого запрета чиновники пригрозили задержаниями, штрафами в 500 юаней (около 5 тыс. рублей) и лишением водительских прав. Также людям запретили собираться для игр в маджонг или в карты.

Ранее в восточной китайской провинции Чжэцзян было запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



По последним данным, на материковой части страны подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения, погибло 1 тыс. 770 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД