В Китае начато производство первого лекарства от коронавируса

В восточной китайской провинции Чжэцзян запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, сообщило правительство города Тайчжоу.

В заявлении правительства в соцсети WeChat говорится, что речь идет о препарате «Фавэйлавэй», который прежде назывался «Фапилавэй». Он получил одобрение китайского Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД