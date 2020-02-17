Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 70 тыс. человек

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 70 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

На материковой части страны подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек, передает ТАСС.

Выздоровели 10 тыс. 844 человека, передает РИА «Новости».

Состояние 10 тыс. 644 человек оценивается как тяжелое.

Официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5% вместо 2,43% днем ранее.

Отдельно в Гонконге выявлены 57 заражений (из них один человек скончался, двое выздоровели).

Число погибших от коронавируса выросло за сутки на 105 человек, выписанных – на 1 тыс. 245, зараженных – на 2 тыс. 48 человек.

Напомним, в восточной китайской провинции Чжэцзян запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.