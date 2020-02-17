Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином на Украине

Горняки, которые работают на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, приковали себя цепями к канистрам с бензином из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Акция протеста прошла у администрации города Покровск. Шахтеры требуют выплатить зарплату за последние четыре месяца, а также организовать бесперебойную работу шахты.

Горняки пригрозили, что в противном случае «масштаб протестов будет усиливаться». Как заявили шахтеры, «будут приниматься более радикальные формы», передают «Вести.ru».

До этого 72 шахтера «Краснолиманской» из-за долгов по зарплате отказались подниматься на поверхность. Они вышли только вечером 14 февраля.

Напомним, угольная промышленность Украины в последние годы переживает системный кризис. Украина потратит 28 млн долларов на закрытие шахт.