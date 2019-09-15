Украина потратит 28 млн долларов на закрытие шахт

В проект бюджета Украины на 2020 год заложено 28 млн долларов на закрытие шахт и 76,2 млн долларов на реструктуризацию угольной сферы, свидетельствуют документы, опубликованные минфином страны.

«Реформирование угольной промышленности в 2020 году: 0,7 млрд гривен – закрытие неперспективных шахт, 1,9 млрд гривен – реструктуризация угольной сферы», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Между тем, как сообщал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, задолженность по заработной плате украинским шахтерам превысила 32 млн долларов. Волынец также заявлял, что украинская власть на протяжении пяти лет пренебрегала шахтерами.

В воскресенье украинский кабмин принял проект бюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП. Документом, в частности, предусмотрено, что на безопасность и оборону на следующий год будет выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов).

Кроме того, в проекте украинского бюджета на 2020 год заложено 380 млрд гривен заимствований (около 15,3 млрд долларов).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД