Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов

На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245 млрд 800 млн гривен на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону», – приводит ее слова UNN.

Маркарова добавила, что не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям. По ее словам, в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В воскресенье кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2020 год и намерен до конца дня подать его в Верховную раду.

В проекте бюджета на 2019 год на безопасность и оборону Украины закладывалось 7,43 млрд долларов.

В августе сообщалось, что министерство обороны Украины намерено потратить более 832 млн долларов на закупку вооружения и военной техники в 2020 году.

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