На Украине раскрыли размер военного бюджета на два года

Министерство обороны Украины намерено потратить более 832 млн долларов на закупку вооружения и военной техники в 2020 году, сообщила пресс-служба министерства.

На 2021 год на закупку вооружений предусмотрено также около 832 млн долларов, а на 2022 год – около 951 млн долларов, сообщило ведомство агентству УНН.

Помимо этого, «на восстановление и модернизацию всего парка вооружения и военной техники» необходимо выделить 555 млн долларов в 2020 году, 594 млн долларов в 2021 году и 713 млн долларов в 2022 году.

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